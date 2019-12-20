يا سلّاك الواحْلِينْ أعِنْ الحبيب الجملي على تشكيل الحكومة

هذا الصباح على المباشر
هذا الصباح كنت أعدّ فطوري الصباحيّ وغير ذلك ممّا نشترك فيه جميعا، وأستعدّ للخروج لقضاء شؤون عاجلة، لست أدري لِمَ تذكّرت السيّد الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلّف، شدّ ما أشفقت على هذا الرجل لجسامة المهمّة، وما دريْت طريقة مساعدته، عنّ لي وأنا في المطبخ أن أتّجه إلى القبلة وأفتح يديّ أدعو له بالتشكيل، كنت أقرأ ما أحفظ من القرآن الكريم والأحاديث النبويّة وما حفظته عن أمّي وجدّتي وخالاتي وعمّاتي من أدعية، : » برّ الله يربحك، برّ فين تشب ربّي معاك، برّ الله لا يدوّر بك شيطان إنس ولا جان… »، استمررت في ذلك دون انقطاع تأمينا لتشكيل الحكومة حتّى رأيت بأمّ عينيّ فيضان القهوة، ما اهتممت بذلك فتشكيل الحكومة أولى، زاد على هذا رائحة احتراق البيض المقليّ تسيح في خياشيمي، ما أوليت ذلك أهمّية، فالتشكيل أولى، يكاد الهاتف لا يتوقّف رنينه، ما أجبت فالتشكيل أهمّ، وناقوس المنزل في نشاط لا ينقطع، ما اعتنيت، فالتشكيل مرادي، والقطّة تنفرد بحوتات ثمينات مبرمجة للغذاء، صحّة وفيه الشفاء، فوطنيّتي تبجّل التشكيل على بطني، والحنفيّة يجري ماؤها جري شامت بي، فلْيجرِ الماء ولا يتوقّف التشكيل، زادت رائحة الاحتراق وأدعيتي لا تتوقّف حتّى تفحّم البيض وامتلأ المطبخ دخانا قاتلا وانعدمت الرؤية، فلم أر الحكومة
الدكتور توفيق العلوي