يا رسول الله « الشوالِقْ » كفنت روس النساء

حاولت نكون إيجابية ..النافع الله: صور الاحتفالات تغمر الفايسبوك.. بجميع أصنافها تدفعني الى التشاؤم من المستقبل..يا رسول الله » المحارم ».. وتأملوا دلالة اللفظ الذي يستعمله العوام.. معناه الشويلقة على راس المراه تحولها الى ملك لرجل حلال عليه وحرام على غيرو.. ولا يمكن أن تكون المرأة في نظرهم ملكا لنفسها.. شوالق كفنت روس النساء بجميع اتجاهاتهن..وين ماشين؟ السماح تراجعت عن المطالبة بالمساواة إلى أن تتحرر المرأة من العقد التي غرسوها فيها باسم المقدس.. والمقدس نفسه لا يعلم .. قال حرية شخصية.. الحرية ما قبلتوها كان كيف تدفن المرأة ؟؟ خرجتوها مبَهْمَة.. قلبها وفكرها يناديو بإنسانيتها وإيديها مربوطة وراء ظهرها.. زيدو سبو .. استوى الحال عندي
الدكتورة نائلة السليني