يا بو قلب! نهضة الغنوشي تترحم على ارواح الشهداء وتدعوكم الى الوحدة الوطنية

شهدت صباح اليوم الاحد 8 جويلية 2018 المناطق الجبلية من معتمدية غار الدماء قرب الحدود مع الجزائر عملية ارهابية غادرة استهدفت خيرة من أبناءنا البررة من قوات الحرس الوطني المرابطة على الحدود لحماية أمن تونس وشعبها وللدفاع عن ثغور الوطن وأثر هذه الحادثة الأليمة فإن حركة النهضة
1. تترحم على ارواح الشهداء الأبرار للمؤسسة الأمنية وأبناء الحرس الوطني، وتعزي عائلاتهم وأقاربهم والشعب التونسي بهذا المصاب الجلل وتتوجه بالتحية لقواتنا الأمنية والعسكرية على تضحياتهم الجسام حفاظا على أمن تونس واستقرارها
2. تندد بالارهاب وفاعليه ومن يقف وراءه او يساعده
3. تدعو الشعب التونسي الى التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيزها، ومؤازرة المؤسسة الأمنية والعسكرية ومواصلة جهوده لبناء تونس الديمقراطية الأمنة
4. تؤكد ان الإرهاب لا مستقبل له في تونس بفضل وعي الشعب التونسي وتضامنه وبفضل تصميم قواته الأمنية والعسكرية على التصدي له وملاحقة جيوبه حيثما كانت
رئيس حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
بيان