يا بو قلب ! سعاد عبد الرحيم منزعجة من « التشويش » حول المساجد في تونس العاصمة

وزير الشّـؤون الدّينية
يستقبل شيخة المدينة رئيسة بلديّة تونس
التأم يوم الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري بمقرّ الوزارة اجتماع حضره السيد أحمد عظوم وزيـر الشّؤون الدّينية والسيدة سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، وثلّة من الإطارات المرافقة لها فضلا عن إطارات الوزارة خصّص للنّظر في وضعية المعالم الدينية بمدينة تونس
وتناول الطّرفان سبل التعاون للعناية بالمعالم الدّينية في المدينة عموما وجامع الزيتونة المعمور خصوصا، واتفقا على التسريع بتجسيم أوجه هذا التعاون المذكور في أقرب الآجال مشددين على الصيانة العاجلة لأسطح جامع الزيتونة قبل موسم الأمطار
كما تم التطرق إلى ما سجّل خلال شهر رمضان المنقضي من تشويش وضجيج في محيط بيوت الله والنظر في سبل معالجتها
المصدر : وزارة الشؤون الدينية