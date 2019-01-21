يا بو قلب! النهضة تُصْرُفْ 60 مليار لحَنّانِةْ بريطانية باشْ تنَقّي وِجْهَا

صباح الخير: وقتلّي النهضة تقول أنّ ميزانيتها 6 ميليارات وتصرف 60 لحنّانة بريطانية باش تنقّي وجهها موش تكذب: الستة مصبوبين في تونس للمصروف الخفيف..أمّا الستين مليار هاذاكم من الحسابات الرصينة المودّعة في الخارج، وهذيكا اللي فيها مدّخرات النهضة الحقيقية باش وقت الحزّة: كس إيجا فوق السطح.. ريتو الغنوشي كيفاه عامل؟ يا سيدي القاضي ما تكثّر بخطوط قعادي عند الرجاجيل موش ديمة..وعندو صويبع في تونس وتسعة في الخارج.. إن شا الله يفهموها اللي يعبدو فيه ويدركو أنّو نهار الكشفة يخلّيهم لمصيرهم ويقول فيها حت
الدكتورة نائلة السليني