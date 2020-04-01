يا بو قلب ! أعضاء الحكومة الفخْفاخِيّة يتبعرون فقط بنصف مرتباتهم لشهر افريل لمجابهة وباء الكورونا

افرحوا وهلّلوا وصفقوا وزغردوا
فبينما تبرع كامل أعضاء الحكومة المغربية بمرتب شهر كامل لدعم مجهود بلادهم في مقاومة وباء الكورونا قرر مجلس الوزراء التونسي اليوم أن أعضاء الحكومة الفخْفاخِيّة سيتبعرون بنصف مرتباتهم فقط لشهر افريل الجاري لمجابهة وباء الكورونا
الفرق شاسع بين وطنية أعضاء الحكومة المغربية ونصف وطنية الحكومة الفخفاخية
لا غرابة من هذا القرار الهزيل الذي لن يعوض السيارة الفارهة « ك5 » التي هشمتها ابنة الوزير الفخفاخي الإخواني أنور معروف والتي أخرست محمد عبو وما أدراك من عبوا عن الكلام المباح