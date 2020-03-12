يا بوقلب ! نبيل مقرونة يقرر تجميد عضوية السيد رضا شرف الدين من قلبه

إجتمع عشية اليوم الإربعاء 11 مارس 2020 المكتب السياسي لحزب قلب تونس بحضور أعضاء الكتلة النيابية للحزب وعلى إثر الإستقالة العلنية التي قدمها عدد من نواب الحزب إلى رئاسة مجلس النواب
– عبر المكتب السياسي عن إستغرابه وأسفه لهذه الإستقالات معتبرا أن السياحة الحزبية منافية لميثاق الحزب وللإلتزامات الأخلاقية للنواب كما أنها تذكر بممارسات خلنا أنها ولت وإنقضت خاصة وأنها مرتبطة بطموحات وحسابات شخصية
-عاين المكتب السياسي تخلي السيد حاتم المليكي عن رئاسة الكتلة النيابية وهو ما يحيل آليا صلاحياته إلى نائبه في رئاسة الكتلة السيد أسامة الخليفي الذي يتولى ترؤس تسيير الكتلة إلى حين إنتخاب رئيس للكتلة أثناء المجلس الوطني و الأيام البرلمانية للحزب
-كما سجل المكتب السياسي ما ينجر عن هذه الإستقالات من تخل عن المهام الموكول بها إلى النواب المستقيلين على مستوى اللجان القارة والخاصة والبرلمانات الإقليمية وجمعيات الصداقة البرلمانية
-كما عاين المكتب السياسي تكرر غيابات السيدين رضا شرف الدين وحاتم المليكي عن إجتماعات المكتب السياسي والمجلس الوطني وإجتماعات الكتلة البرلمانية
وعليه قرر المكتب السياسي تجميد عضوية السيد رضا شرف الدين من خطة نائب رئيس حزب قلب تونس وعضوية المكتب السياسي وتجميد السيد حاتم المليكي من عضوية المكتب السياسي للحزب
-قرر إحالة هذا الملف على أنظار المجلس الوطني والأيام البرلمانية لحزب قلب تونس يومي 14 و15 مارس 2020
عن المكتب السياسي لحزب قلب تونس
نبيل القروي