يا بوقلب ! المؤقت المنصف المرزوقي يصف الرئيس الباجي بالأحمق

كتب الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي والمتفق على تلقيبه بالطرطور لذكائه المفرط التدوينة أسفله على حسابه الرسمي في الفايسبوك
طبّها فعماها
إدانة تامة للخطاب ولمشروع القانون
لا لأنه مخالف للدستور : تفهمون لماذا ليست لنا لليوم محكمة دستورية
لا لأنه ضرب لمفهوم القانون المعرّف بالتعميم والفرض والسيادة التامة على الجميع
لا لأنه ينفّر جزءا كبيرا من شعبنا من الحداثة الحقيقية المتمثلة في قيم الديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لا لأنه يتاجر بقضية لا يزايد علينا أحدا فيها هي قضية تحرير المرأة بما هي جزء أساسي من قضية تحرير الإنسان ككل
لا لأن كل العملية لإلهاء الناس عن حاضر بائس ومستقبل مظلم
وإنما لأنه بذر بذور الفرقة والخصام والكراهية بين التونسيين في وقت نحن بأمس الحاجة لتكاتف الجهود لمواجهة التحديات الهائلة التي تهدد هذا الجيل وخاصة الأجيال المقبلة.
هذه الحماقة أنتجت سريعا جماعة 11 و13 أوت ولا أحد يدري كيف ستتطور وتكبر القطيعة . هل سيطلع علينا يوما أحدهم بأغنية »أنتم شعب ونحن شعب » والمصير السيناريو المصري الذي تتابعون فضاعته
حفظ الله تونس من هذا الرجل ومن كفاءاته القادرة على إدارة أربع دول