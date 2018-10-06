يابو قَلْبْ ! المدعو عماد الدايمى يهدّد عبدالكريم الزبيدي بالمحاسبة

نشر المدعو عماد الدايمى الذي اسقبل الأرهابيين في المطار والذي تَسَتّر على مُندسٍّ بمجلس نواب الشعب التدوينة التالية على حسابه بالفايسبوك
عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع من السياسيين الذين سيحاسبهم التاريخ يوما ما .. رغم محاولاته في كل مرة ادعاء النأي بنفسه عن معشر السياسيين ورغم خطاباته الاخلاقوية وادعاءاته الطهورية
كان من الذين ساهموا في تكريس التجاذبات السياسية خلال مرحلة التأسيس وحاول جر الجيش في 2012-2013 من حيث أراد أو اُريد له لتلك التجاذبات .. ولكن بوصلة جيشنا الوطني كانت أقوى من أن يزعزعها وزير عابر كان آنذاك تحت وصاية جنرال من المدرسة القديمة الرافضة للتغيير .. والحمد لله حصل التغيير في المؤسسة العسكرية بعد مغادرة ذلك الثنائي .. وبعدها أصبح الجيش أكثر من أي وقت مضى محايدا جمهوريا عصيّا على التطويع والاقحام في التجاذبات مهما كانت هوية الوزير العابر
الذي يريد اليوم أن يمارس الشعبوية ويصنع عذرية جديدة عليه أن يدرك أن كبار الحومة الذين يعرفون البير وغطاه مازالوا موجودين
رحم الله شهداء جيشنا الوطني العتيد
الصور المصاحبة تغني عن كل تعليق . يقول المثل : ان لم تستَحِ فقُل ماشئت