يابوقَلْبْ ! يوسف الشاهد يحارب الفساد بالتدخل لفائدة مروان مبروك صهر المخلوع

بطلب رسميّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، حُذف البارحة إسم مروان مبروك من قائمة 48 تونسيا من المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011. هذا الرجل الذّي احتمى طيلة سنوات بعلاقة المصاهرة التّي جمعته بالرئيس الأسبق بن عليّ، وعلى عكس غيره من أصهار وأقارب هذا الأخير، استطاع أن يجد لنفسه مظلّة سياسيّة جديدة لحماية ثروته عقب التغيير السياسيّ التّي شهدته #تونس وأن يستغّل ثقل شريكه الفرنسيّ ليوظّف رئاسة الحكومة لإنهاء الحظر على أكثر من 7 ملايين أورو في دول الاتحاد الأوروبي
رغم رفض المحكمة الأوروبيّة، يوسف الشاهد يتدخّل وأوروبا تستجيب
لم يكن قرار المحكمة الأوروبيّة القاضي برفض الدعوة المقدّمة من طرف مروان مبروك ضدّ الدولة التونسيّة لرفع التجميد عن أملاكه وأصوله المجمّدة في دول الإتحاد الأوروبي، للمرّة الثالثة على التوالي، في 16 نوفمبر 2018، كافيا لثني هذا الأخير عن مواصلة جهوده لإسقاط الحظر الأوروبيّ المتواصل منذ قرار مجلس الشؤون الخارجيّة في بروكسال في 31 جانفي 2011 بتحجير وضع أيّ رؤوس أموال أو موارد إقتصاديّة على ذمّة 48 شخصا تمّ إلحاقهم بقائمة ضمّت من صدر في حقّهم أحكام بتهمة تحويل أموال على ملك الدولة التونسية إلى الخارج. خطوة مروان مبروك اللاحقة، تجاوزت الدعاوي القضائيّة لتُقحم الدولة التونسيّة عبر تدخّل رئاسة الحكومة مباشرة في شخص يوسف الشاهد. تحرّك رسميّ كشفت عن ملابساته منظّمة أنا يقظ يوم 12 ديسمبر 2018، عبر نشرها لفحوى مراسلة تقدّم بها رئيس الحكومة يوم 22 نوفمبر من نفس السنة إلى الاتحاد الأوروبي طالبا رفع التجميد على أموال مروان مبروك. مراسلة استجابت لها بروكسال التّي ردّت على المطلب الحكوميّ في 27 نوفمبر 2018، بموافقة اللجنة الأولى المشرفة على السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي في انتظار انعقاد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في شهر جانفي الجاري للمصادقة على الطلب التونسي وغلق هذا الملّف. وساطة يوسف الشاهد، وتسخير القنوات الرسميّة لإنقاذ أصول وأموال مروان مبروك في الخارج أتت أكلها ليتمّ يوم 28 جانفي 2019 اقرار حذف إسم الصهر السابق لبن علي دون غيره من أفراد عائلة الرئيس الأسبق وحاشيته
أورونج، مفتاح لفهم القرار الأوروربي
مثّلت صفقة شركة أورنج للاتصالات سنة 2009 أحد أهمّ استثمارات مروان مبروك. حيث استطاع عبر شركة « ديفونا تيليكوم » المملوكة مناصفة بينه وبين وزوجته السابقة سيرين بن علي الحصول على لزمة المشغّل الثالث للاتصالات عبر توظيف علاقة المصاهرة مع الرئيس الأسبق وإقصاء المنافسين الآخرين وإمتلاك 51% من أسهم الشركة. لتخضع كغيرها بعد سنة 2011 إلى المصادرة وتؤول أسهمها وإدارتها إلى التصرّف القضائيّ. لكنّ الشريك الفرنسي الذّي قبل ب49% من أسهم الشركة سنة 2009، لعب دورا كبيرا لاحقا في التقليص من نصيب الدولة عبر رفع التصرّف القضائيّ عن نصيب مروان مبروك وعودته رئيسا مديرا عاما للشركة في 11 فيفري 2014. ضغط كشفته نشريّة « المغرب كنفيدْنْسيال » منذ شهر جوان 2013 ليتقاطع مع تصريحات الرئيس المدير العام لشركة أورنج في فرنسا، ستيفان ريشار في 19 أكتوبر 2016، معلنا نيّته تعليق نشاطها ومغادرة البلاد احتجاجا على التضييقات التّي تطال شريكهم مروان مبروك. لتتّضح الصورة أكثر بعد ما نشرته منظّمة أنا يقظ في 25 جانفي الجاري حول رغبة فرنسيّة في إنهاء الحظر الماليّ الأوروبيّ على مروان مبروك وبالتالي تسهيل عملية التفويت في 16% من رأس مال شركة أورونج تونس لصالح الشريك الفرنسيّ الذّي سيصبح إذا ما تمّت الصفقة صاحب النصيب الأكبر في الفرع التونسيّ
مطامح يقف في وجهها وجود إسم مروان مبروك على قائمة ال48 والذّي يمنع القانون الفرنسيّ التعاطي المالي والإقتصاديّ وإيّاهم. معطيات تعكس حجم الرهان الخارجيّ على قضيّة الأملاك المصادرة وطبيعة تشابك العلاقات الإقتصاديّة التّي تجمع مروان مبروك مع شركاءه في الخارج وحلفائه في الداخل. حيث لم يقتصر الدعم الحكوميّ على مراسلة يوسف الشاهد الأخيرة. بل تجلّى بشكل أكثر فجاجة من خلال تأجيل تطبيق الفصل 13 من قانون المالية 2019 والخاصّ بمراجعة نسبة الضريبة على الشركات وإخضاعها لنسبة 35% وإرجائه إلى سنة 2020. لتتضمّن قائمة الشركات المعفاة البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار وشركات التأمين إضافة إلى المساحات التجاريّة الكبرى ووكلاء السيارات ومستغلّي العلامات التجاريّة الأجنبيّة والتّي تمثّل مجال نشاط مجموعة عائلة مبروك وبالأخّص إبنهم مروان
عن موقع نواة و جمعية أنا يقظ