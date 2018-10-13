وليد جلاد يكذب خبر لقاء مصطفي بن أحمد براشد الغنوشي

كتب وليد جلاد النائب بمجلس نواب الشعب ،اليوم السبت 13 أكتوبر، التدوينة التالية على حسابه بالفايسبوك
إن ما جاء في الشارع المغاربي حول لقاء جمع رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفي بن أحمد والسيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة هو إدعاء باطل و محاولة أخرى لإرباك كتلة الإئتلاف الوطني والحد من إشعاعها كما ان التشاور مع كتلة حركة النهضة يندرج ضمن التنسيق العادي بين جميع الكتل للتوافق حول جملة من المسائل البرلمانية وخاصة المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخابات ولا يدخل في نطاق تحالف ظرفي او استراتجي كما ان موقف الكتلة من الإستقرار السياسي والحكومي هو موقف صادر عن الكتلة بكل استقلالية وفق رؤيتها للمصلحة الوطنية ولا يجعلها تابعة أو تخضع لأي كان خلافا لما يسعى تسويقه عنها البعض قصد تشويهها