قامت الوحدات الأمنية بقبلي، مساء أمس الجمعة، بإيقاف شاب أصيل مدينة دوز (ولاية قبلي) على خلفية تمجيده للعملية الإرهابية التي وقعت يوم الخميس الماضي بشارع شانزيليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس ، على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك
وأكد مصدر أمني مسؤول، لوكالة تونس افريقيا للأنباء،: أن التحريات الأولية أثبتت ان الموقوف على علاقة بالمجموعات الإرهابية في بؤر التوتر عبر موقع التواصل الاجتماعي ‘انستغرام’، ولا تزال التحريات متواصلة معه
يشار الى أن مسلحا قد هاجم ليلة الخميس الماضي رجال شرطة في شارع الشانزليزيه بباريس، وهو ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين