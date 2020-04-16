ولاية قبلي : القبض على مجموعة من أبناء راشد بوجلغة استعانت بفيروس كورونا لمحاربة رجال الأمن

تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي ومُسرح حديثا من السجن بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة ارهابية، حيث إستغل هذا الاخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد والخاضعين للمراقبة الادارية قصد تحريضهم على تعمد العطس والكحة و نشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الامنية بمناسبة إجراءات المراقبة الإدارية وذلك بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى وقد تم وبالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بقبلي سماع أحد العناصر التكفيرية ممن تم تحريضهم ليعترف بتلقيه لمثل هذه التعليمات وعجزه عن القيام بذلك باعتبار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بالوحدة الامنية للحيلولة دون دخوله المقر
وباستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بالمحرض والإبقاء على العنصر الثاني بالحجر الصحي الاجباري لحين إتمام التحاليل التي تفيد اصابته بالفيروس من عدمه
تجدر الإشارة وأن الحالة الصحية المسترابة للعنصر الثاني لم تحول دون سماعه من قبل عناصر الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب إيمانا منهم بأهمية تطبيق القانون وحماية زملائهم في الآن نفسه
الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد الخبر
وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي، في بيان، إن : الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الارهاب للحرس الوطني تمكنت من افشال مخطط ارهابي لأحد العناصر التكفيرية من سكان محافظة قبلي، نشر فيروس كورونا بين الأمنيين
وأوضح أن هذا العنصر التكفيري : استغل سلطته المعنوية على عدد من العناصر التكفيرية بالجهة خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا والخاضعين للمراقبة الادارية قصد تحريضهم على تعمد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الامنية أثناء إجراءات المراقبة الإدارية، وذلك بهدف اصابة الامنيين بالعدوى
وأضاف أن أحد العناصر التكفيرية من الذين تم تحريضهم اعترف أمام جهاز التوقي من الإرهاب التابع للحرس الوطني بقبلي : بتلقيه لمثل هذه التعليمات وعجزه عن القيام بذلك باعتبار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها بالوحدة الامنية للحيلولة دون دخوله المقر
وقبل ذلك، أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن الكشف عن ورشة لـ « تصنيع المُتفجرات » في بلدة « الجديدة » من محافظة منوبة، وذلك على : إثر توفر معلومات لدى جهاز المتابعة بالإدارة المركزية لمكافحة الارهاب، تفيد بقيام مواطن بتجارب في صناعة المتفجرات
وأشارت إلى أنه بـ « اقتحام هذه الورشة، تم العثور على مواد مختلفة لتصنيع المتفجرات، منها كمية من البارود المستعمل في خراطيش الصيد، والمواد الكيميائية، وأجهزة إلكترونية »، لافتة إلى أنه تم اعتقال صاحب الورشة
إن هؤلاء الإرهابيين هم أبناء راشد الغنوشي بوجلغة الذين يذكرونه بشبابه