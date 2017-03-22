وفد برلماني تونسي يعبر للرئيس حافظ الأسدعن تضامنه مع سورية وشعبها

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وفد نواب الجبهة الشعبية للأحزاب الوطنية التونسية
وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن أحد أخطر أشكال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية والمنطقة يتمثل في محاولة ضرب الهوية والثقافة العربية وتشويه فكرة الانتماء للعروبة وللوطن من خلال بث الفكر المتطرف القائم على إلغاء الآخر
ولفت الرئيس الأسد إلى أهمية دور الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية العربية في مواجهة هذه الحرب الفكرية والثقافية من خلال البحث في الأسباب التي أدت إلى تراجع الحالة العربية والعمل على تبني مشروع قومي نهضوي جامع عبر حوار حزبي واجتماعي معمق
شدد أعضاء الوفد على أن سورية تستهدف بهذا الشكل الشرس وغير المسبوق لأنها البوابة الاخيرة للمقاومة ضد المشاريع الغربية والصهيونية ولأنها كانت دائما وستبقى حاملة لواء القومية العربية
وعبر أعضاء الوفد عن تضامنهم مع سورية وشعبها وعن تقديرهم للصمود الاستثنائي الذي يبديه السوريون في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرضون لها
وكالة سانا
وكتب الدكتور الصحبي بن فرج ،عضو الوفد، إثر هذا اللقاء التدوينة التالية على صفحته في الفايسبوك
في لقائه بالوفد البرلماني التونسي الرئيس بشار الأسد
•بقدر اهتمامنا بالعلاقات الرسمية فإننا نولي أولوية قصوى للعلاقات الشعبية التي يجب تطويرها لتصبح أكثر تأصلا وأكثر تنظيما وأعمق تشابكا
•نضع على ذمة هيئات التحقيق التونسية سواءً البرلمانية او الرسمية كل إمكانيات الدولة السورية الامنية والقضائية
•نعتقد أنه يتحتم علينا جميعا اعادة بناء المشروع الحضاري العربي الجديد بصفة عميقة بما يقطع مع اخطاء الماضي وما يمكّن من الانتصار في المعركة الحضارية التي نخوضها والتي تقوم على دور الدولة الوطنية المستقلة المتمسكة بقرارها وبسيادتها على مقدراتها وثرواتها