وفاء مخلوف تقول لحافظ ولد السبسي وسفيان ولد طوبال : ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة

كتبت ، اليوم الجمعة 2 جوان ، النائبة وفاء مخلوف والعضوة في المكتب السياسي بحزب نداء تونس التدوينة أسفله على صفحتها في الفايسبوك
يا سيدي يا بن سيدي باش نبدالكم ؟
بما انو ماعادش مستعرفين بالهيئة السياسية، وماعادش تجتمع باعضائها الشرعيين والمنبثقين عن مؤتمر سوسة.وللتذكير كنت جمدت عضويتي في الهيئة السياسية ولكن اغلبية الكتلة النيابية طلبت مني باش نرجع على اساس يحبو نمثلهم داخل الهيئة
كل الاجتماعات الي صارت في الفترة الأخيرة هي اجتماعات تعويمية لا علاقة لها بالهيئة السياسية. ونكتشفوا يوميا انتدابات جديدة مجال شرعيتها مشكوك فيها. امام هذه الفوضى لازمني نقول كلمتين
يا سي سفيان، يا رئيس الكتلة
قرارات الإقالة ياخي كيفاش تصير؟؟؟ لا قدرتو مؤسسات حزب لا أعراض الناس. ولا خطورة المرحلة
ناجية عبد الحفيظ ، علاش طردتوها؟ وكيفاش طردتوها؟قرار الإقالة يقول : بقرار من مكتب الكتلة ، قررنا
ياخي اني عضو في مكتب الكتلة، لا صار اجتماع مكتب ولا خذينا قرار: وهذا ما دفعني للاستقالة من مكتب الكتلة ولم تحرك ساكنا
ولا صار اجتماع كتلة ولا خذينا قرار، ولا صار اجتماع هيئة سياسية، ولا خذينا قرار ولم يتم استدعائها من لجنة النظام ولا تحالت قدامو
والأهم أن الجميع على علم بالسبب الحقيقي لإقالة ناجية ، وهي تجرات على نقدهالدور شفيق جراية في سفرة ليبيا
ليلى الشتاوي كيف كيف. لم يقع احترام مؤسسات الحزب والقرار ياخذوه زوز مالناس: سي سفيان رئيس الكتلة وسي حافظ المدير التنفيذي
يا سي حافظ: انت تعرف شمعناتها مدير تنفيذي؟ : معناتها تنفذ قرارات الهيئة السياسية، موش تقرر في بلاصتها. وتنفرد بالرأي دون الرجوع للهيئة. سي الباجي قائد السبسي الرئيس المؤسس للحزب كان عندو كراسة فيها المحاضر الكل ونصححوا وناخذوالقرار معاه، ولد قانون ويعرف اش يعمل أما أنت يا سي حافظ الي ينصحوا فيك مايحبولناش الخير
أما عاد الطرد المخجل لصابرين القوبانطيني قاللهم اسكتوا. عدم احترام الاجراءات+ استخفاف بالنواب : قرار ماتحدث فيه حد وما شافو حد ويجينا ايميل يقول: نظرا للشغور الحاصل في مكتب المجلس ايجاو قدموا ترشحاتكم
ياخي لاباس ؟؟؟ إلى اين؟؟؟ وين ماشين؟؟؟؟
أعلن وبكل وضوح تضامني الكامل مع زميلاتي الي تم طردهم وأطالب بإيقاف المهزلة اليوم قبل غد
الي صاير خطير جدا. تونس تعيش لحظات تاريخية ، شعبنا يغزرلنا ويستنى منا انا نكونو يد وحدة مع رئيس الحكومة الي هو ولد النداء . عدم المساندة المطلقة للحكومة تنجم تؤدي إلى اشتعال الشارع. مساندة الحكومة في حربها على الفساد واجب وطني . والمحافظة على بلادنا من الإرهاب دورنا الكل. يجب التحلي بالمسؤولية والشفافية التامة صلب الحزب ، ومازال الوقت لتدارك الوضع . الي عندو شوية وطنية يعرف وقتاش يعمل خطوة لتالي.
ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة