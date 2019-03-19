وزير الدفاع الروسي ينقل رسالة من بوتين للأسد

نقل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى نظيره السوري بشار الأسد خلال زيارة إلى دمشق اليوم الثلاثاء 19 مارس
وقالت وزارة الدفاع الروسي، في بيان صدر عنها بهذا الصدد، إن شويغو قام يوم 19 مارس بزيارة عمل إلى سوريا بتكليف من الرئيس الروسي، وأجرى في دمشق محادثات مع الأسد و »نقل إليه رسالة » من بوتين
وتابعت الوزارة : تم خلال المحادثات مع الأسد بحث قضايا محاربة الإرهاب الدولي في سوريا والجوانب المختلفة لضمان الأمن في منطقة الشرق الأوسط ومسألة التسوية في فترة ما بعد الحرب
كما تناولت المحادثات، حسب الوزارة، موضوع : التوسيع اللاحق لإمكانيات العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى مواقع إقامتهم في سوريا بالإضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية لسكان سوريا
وقال شويغو خلال اللقاء : بلا شك تم في سوريا بدعم روسيا تحقيق نجاحات ملموسة في محاربة الإرهاب الدولي ووقف جوره وانتشاره.. والأهم يكمن في أننا تمكنا من الحفاظ على الدولة السورية ووفرنا الظروف الملائمة لعودة المواطنين إلى الحياة السلمية
وشدد وزير الدفاع الروسي مع ذلك على أن « نجاحات الحكومة السورية في إعادة الحياة السلمية لا ترضي الجميع »، معتبرا أن الدول الغربية تسعى إلى التقليل بأكبر درجة ممكنة من أي تغييرات إيجابية في سوريا وتضع عراقيل جديدة أمام إنهاء الأزمة
وتناول اللقاء آخر تطورات الحرب على الإرهاب في سورية حيث أكد الرئيس الأسد أن العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق عالي المستوى في المجالات كافة وعلى رأسها عسكريا وسياسيا كان من العوامل الحاسمة في صمود سورية بوجه الإرهاب والإنجازات التي تحققت ضد تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى
وأشار الرئيس الأسد إلى أن بعض الدول والقوى تحارب الإرهاب في تصريحات مسؤوليها فقط بينما تدعمه وتعمل معه على أرض الواقع وتستمر في تقديم الحماية له في بعض المناطق وهي بهذه السياسات تسببت بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين وساهمت في انتشار الإرهاب وتمدده إلى مناطق أخرى
وأكد الأسد في هذا السياق أن : العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق العالي في جميع المجالات وخاصة العسكرية والسياسية من العوامل الحاسمة في صمود سوريا في وجه الإرهاب والإنجازات التي تحققت ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى
ولفتت الرئاسة السورية إلى أن اللقاء تناول أيضا : « الأوضاع في منطقتي إدلب وشرق الفرات »، مشددة على أنه : كان هناك توافق في الآراء حول ضرورة مواصلة العمل المشترك لوضع الحلول المناسبة لاستعادة الأمن والأمان في المنطقتين واتخاذ ما يمكن من إجراءات لعدم السماح للدول المعادية للشعب السوري بأن تحقق من خلال سياساتها وممارساتها في هاتين المنطقتين ما عجزت عن تحقيقه خلال سنوات الحرب
وأشار الأسد إلى أن : بعض الدول والقوى تحارب الإرهاب في تصريحات مسؤوليها فقط بينما تدعمه وتعمل معه على أرض الواقع وتستمر في تقديم الحماية له في بعض المناطق وهي بهذه السياسات تتسبب بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين وساهمت في انتشار الإرهاب وتمدده إلى مناطق أخرى
وحضر اللقاء وزير الدفاع السوري، العماد علي عبدالله أيوب، ورئيس مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينن، والسفير الروس لدى دمشق، ألكسندر إيفيموف