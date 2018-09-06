وزير الداخلية يستقبل عون شرطة المرور الذي تعرض إلى الإعتداء

ستقبل صباح الخميس 06 سبتمبر 2018 وزير الدّاخليّة السيّد « هشام الفراتي » بمكتبه بحضور السيد المدير العام للأمن الوطني عون شرطة المرور الذي تعرّض إلى الإعتداء من قبل أحد المنحرفين ببنزرت أثناء أدائه لواجبه
وقد كانت مناسبة جدّد فيها وزير الدّاخليّة حرصه على ضرورة توفير إطار قانوني لحماية الأمنيين أثناء أدائهم لمهامهم
كما أثنى على مهنية العون لتحليه بالرّصانة وضبط النفس وعبّر عن شكره لأعوان إدارة إقليم الأمن الوطني ببنزرت لما تميزوا به من حرفية مكنتهم من ضبط المعتدي في وقت وجيز وتقديمه للعدالة مؤكّدا على أهمية دور الوحدات الأمنيّة في نجدة المواطن بالسرعة والنجاعة المطلوبة وعلى إلتزام الوزارة بضمان حقوق منتسبيها حسب مقتضيات القانون