وزير الداخلية السعودي يُنوِّه بما تشهده العلاقات التونسية السعودية من حركية وزخم كبيرين

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح يوم الاثنين 04 مارس 2019 بقصر قرطاج، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي الذي يترأس وفد بلاده في أشغال الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي احتضنها تونس يوم 03 مارس الجاري
وعبّر رئيس الجمهورية عن ارتياحه الكبير للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية وذكّر بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأشاد بمواقف المملكة الداعمة والمساندة لتونس لا سيما في المجالات التنموية ومكافحة الإرهاب
كما أكّد رئيس الدولة على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي ولجهودها الكبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وأشار في هذا السياق إلى الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها المنطقة العربية وما يقتضيه ذلك من تكاتف وتضامن وتعاون بين كافة الدول العربية، متمنيا أن تكون القمة العربية التي ستحتضنها تونس أواخر الشهر الجاري منطلقا جديدا للنهوض بالعمل العربي المشترك وتخليص المنطقة تدريجيا من الأزمات التي تعيشها
من جانبه، عبّر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف عن تشرّفه بلقاء رئيس الجمهورية وأبلغه تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونوّه بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين وما تشهده من حركية وزخم كبيرين بفضل حرص قيادتي البلدين على تنميتها باستمرار
وأكّد صاحب السموّ الملكي على الدور الإيجابي الذي تضطلع به تونس في المنطقة العربية وما يميزها من خصوصيات لا سيما في مجال الاعتدال والتسامح والانفتاح وأثنى على الجهود التي تبذلها من أجل إنجاح الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، متمنيا لبلادنا دوام التنمية والأمن والاستقرار
رئاسة الجمهورية