وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أنه لن يشارك في مؤتمر المستثمرين في السعودية

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، الخميس، أنه لن يشارك في مؤتمر للمستثمرين في السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر
يأتي قرار منوشين وسط جدل متزايد حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا يوم 2 أكتوبر الجاري
وكشف منوشين قراره، عبر حسابه على موقع « تويتر »، مؤكدا أنه جاء بعد لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجية البلاد، مايك بومبيو، الذي زار السعودية مؤخرا
وأخبر مسؤول في الإدارة الأمريكية شبكة سي.ن.ن بأنه لن يحضر أي مسؤول حكومي آخر قمة مبادرة الاستثمار المستقبلية في المملكة العربية السعودي
أن خاشقجي مات.. والعواقب ستكون شديدة للغاية
أجاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في معرض رده على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد مات، بقوله: إنه بالتأكيد يبدو لي بهذه الطريقة. إنه لأمر محزن جدا. يبدو كذلك
وبينما كان يستقل ترامب يستقل طائرة سلاح الجو الأول في قاعدة أندروز المشتركة، قال الرئيس الأمريكي عدة مرات إنه ينتظر نتائج التحقيقات، موضحا أن الإدارة تنتظر نتائج ثلاث تحقيقات
وقال ترامب: « سنصدر بيانا وبيانًا قويًا للغاية »، مشيرًا إلى أن الإدارة « ستصل إلى » ما حدث لخاشقجي
وعندما سئل ترامب عن العواقب بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، تعهد بأنه سيكون « شديدًا للغاية ». وقال: يجب أن يكون الأمر قاسيًا جدًا ، ولكننا سنرى ما سيحدث ». ليضيف أنه بالتأكيد لذلك فإن خاشقجي مات .. وهذا يحزنني
فرنسا وبريطانيا وهولندا ألغوا حضورهم
وزراء بارزون من فرنسا وبريطانيا وهولندا ألغوا الخميس، مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي المرتقب عقده في الرياض الأسبوع المقبل، بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده باسطنبول في مطلع الشهر الحالي
وأعلن كل من وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ووزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس ووزير المالية الهولندي فوبكه هوكسترا، عدم مشاركتهم في مؤتمر « مبادرة مستقبل الاستثمار » للعام 2018 الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العام السعودي بين 23 و25 أكتوبر الجاري
وقال لومير لقناة « بوبليك سينا » التلفزيونية « لن أذهب إلى الرياض الأسبوع المقبل » موضحا أن « الظروف غير متوافرة اليوم » للمشاركة في منتدى المستثمرين هذا.
وتابع : اتصلت أمس بنظيري (السعودي) لأبلغه بأنني لن أشارك في هذا المنتدى. أعتقد أن بإمكانه أن يتفهم عدم توجه وزير الاقتصاد الفرنسي إلى الرياض وسط الظروف الراهنة