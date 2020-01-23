وزير الخارجية المصري :تركيا لا تتوانى في استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن ليبيا شهدت ارتباكا متزايدا تسببت فيه تركيا التي تسعى للتدخل العسكري في بلاد عربي، يضرب القوانين الدولية عرض الحائط
شكري أضاف في كلمة له أثناء انطلاق أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية، أن تركيا لا تتوانى في استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا، : وأكدنا وما زلنا نؤكد رفضنا لهذه الممارسات
وأوضح وزير الخارجية المصري قائلا : كلنا داعمون للشعب الليبي الرافض لانتهاك سيادة بلاده ولن نسمح بالعبث بليبيا
واثقون من قدرة الليبيين على تجاوز ازمتهم
أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، صبري بوقادوم، عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز ازمتهم عن طريق الحوار والمصالحة الوطنية
الوزير الجزائري قال، في كلمة له أثناء انطلاق أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا في العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس: واثقون من قدرة الليبيين على تجاوز ازمتهم، عن طريق الحوار والمصالحة الوطنية، وبناء دولة قادرة على بسط نفوذها في كامل التراب الليبي
بوقادوم أضاف : مؤتمر برلين خلص إلى قرارات ملزمة لجميع الأطراف ، على رأسها الالتزام بالهدنة وحظر السلاح
وكانت الجزائر، أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستستضيف اليوم الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي لبحث مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، ومناقشة التطورات الأخيرة هناك