وزير الخارجية القطري يؤكد لخميس الجهيناوي حرص بلاده على المساهمة في إنجاح قمة تونس

في إطار الإستعدادات الجارية للدورة العادية الثلاثين للقمة العربية التي ستحتضنها تونس يوم 31 مارس 2019، ومواصلة للزيارات التي قام بها إلى عدد من العواصم العربية أدى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 07 جانفي 2019 زيارة إلى دولة قطر بدعوة من نظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري
و أطلع الوزير نظيره القطري خلال اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم على التحضيرات والخطوات التي إتخذتها تونس لتأمين ظروف نجاح القمة العربية القادمة ، معتبرا هذا الموعد لبنة وخطوة أساسية في سبيل تفعيل العمل العربي المشترك
كما أكد الطرفان بالمناسبة رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. ودعا السيد الوزير في هذا السياق دولة قطر إلى مواصلة المساهمة في دعم الإقتصاد التونسي من خلال الإستثمار في المجالات الإقتصادية الواعدة، معبّرا عن إرتياحه للتطور الهام الذي عرفته المبادلات التجارية بين البلدين ونسق التعاون الفني من خلال تطور إنتدابات الكفاءات التونسية
ومن ناحيته أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزاراء وزير الخارجية القطري، حرص بلاده على المساهمة في إنجاح قمة تونس مؤكدا حضور دولة قطر في أشغالها على أعلى مستوى. كما جدد إلتزام قطر بمواصلة جهودها لدعم الإقتصاد التونسي
وزارة الشؤون الخارجية التونسية