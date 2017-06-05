Home
وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي بالرئيس الباجي و بخميس الجهيناوي

وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي بالرئيس الباجي و بخميس الجهيناوي

سياسة, عربي | 05/06/2017 |
tunisie palestine

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 05 جوان 2017 بقصر قرطاج، الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني الذي يؤدي زيارة إلى تونس بدعوة palestine tunisieمن نظيره التونسي خميس الجهيناوي
وأطلع وزير الخارجية الفلسطيني رئيس الدولة على تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية ومسار المصالحة الوطنية والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ضوء تمادي إسرائيل في سياستها الاستيطانية وإمعانها في مصادرة الأراضي في غياب ضغوط عربية أو إسلامية أو دولية تجبر إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
كما أكّد الدكتور رياض المالكي على رغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القيام بزيارة إلى تونس تلبية للدعوة الموجهة إليه من أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي وأوضح أنّه سيتم إنجازها في الفترة القريبة القادمة. كما عبّر عن رغبة الجانب الفلسطيني في تطوير العلاقات الثنائية، منوّها، في هذا السياق، بما تمّ الاتفاق عليه بخصوص إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين وتعزيز فرص التعاون بينهما على مستوى القارة الافريقية والاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية من خلال إرساء تعاون بين الوكالة التونسية للتعاون الفني والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي
من جانبه، جدد رئيس الجمهورية التزام تونس المبدئي بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومساندة نضالاته من أجل تحقيق استقلاله ونيل حريته وبناء دولته المستقلة، معربا عن استعداد تونس لتعزيز تعاونها مع الجانب الفلسطيني في شتى المجالات
وعبّر رئيس الدولة عن مساندته للجهود والمساعي المبذولة من أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكد على ضرورة الاستفادة من رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة في حلحلة الأوضاع في الشرق الأوسط والعمل على الإسراع بتحقيق تقدّم ملموس في مسار تسوية القضية الفلسطينية
حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي

 تنويه بدعم تونس المتواصل للشعب الفلسطيني

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 5 جوان 2017 وزير الخارجية الفلسطيني رياض الماكي الذي يؤدي بداية من أمس الأحد زيارة عمل بيومين ministère des affaires etrangères tunisieإلى تونس
وجدد الوزير خلال اللقاء تأكيد موقف تونس الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا تأييد بلادنا لكل الجهود الهادفة إلى تجاوز حالة الجمود الحالية التي تشهدها القضية الفلسطينية وحرصها على أن تستعيد صدارة اهتمام الرأي العام الدولي
وعبر وزير الخارجية عن ارتياح تونس للنسق الإيجابي الذي يميز التعاون بين الجانبين مبديا استعداد بلادنا للتجاوب مع طلبات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للجانب الفلسطيني
من جهته نوه وزير الخارجية الفلسطيني بدعم تونس المتواصل للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، معبرا عن رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس والاستفادة من الخبرات التونسية في مختلف المجالات
كما دعا إلى تنسيق التعاون بين الجانبين التونسي الفلسطيني في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى الاتحاد الأوروبي وإفريقيا
وتولى الجانبان بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تأطير التعاون الثنائي وإقامة تشاور سياسي منتظم، وعلى اتفاقية تعاون بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها الفلسطينية