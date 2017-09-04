وزير الخارجية الفرنسي يبحث مع خميس جهيناوي الجهود المبذولة للتقريب بين الفرقاء الليبيين

بحث وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، خلال اللقاء الذي جمعه الأحد 3 سبتمبر 2017 بتونس بوزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان واقع العلاقات التونسية الفرنسية والاستحقاقات الثنائية القادمة بالإضافة إلى آخر المستجدّات في ليبيا وسبل تفعيل الحلّ السياسي في هذا البلد
واستعرض الوزير مع نظيره الفرنسي آخر الجهود المبذولة للتقريب بين الفرقاء الليبيين والدفع باتجاه الحلّ السياسي القائم على الاتفاق الموقع في ديسمبر 2015، مؤكّدا في نفس السياق على المبادئ التي قامت عليها مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وأهمها دعوة الأطراف الليبية إلى الحوار وتوخّي التوافق لتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم السياسية، والمحافظة على وحدة ليبيا ورفض التدخل العسكري وبناء المؤسسات الوطنية
كما تطرّق الطرفان إلى نتائج لقاء باريس بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السرّاج والمشير خليفة حفتر، وأكّدا على أهمّية البناء على مختلف اللقاءات لإطلاق حوار شامل ليبي- ليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدين حرص البلدين على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تضم مختلف الأطراف الليبية قصد تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار لتأمين الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات حرّة ومتعدّدة وآمنة
واتفق الوزيران على مزيد التنسيق بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي لدفع المسار السياسي في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية