وزير الخارجية التركي عند الرئيس الباجي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 24 ديسمبر 2018 بقصر قرطاج، مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يومي 23 و24 ديسمبر2018
وأبرز الوزير التركي عمق روابط الأخوة وعراقة علاقات التعاون القائمة بين البلدين وحرص تركيا على مزيد الارتقاء بها إلى مستوى إمكانياتهما وتطلعاتهما. كما أكد تقدير بلاده للتقدم الهام الذي حققته تونس في مسار البناء الديمقراطي مجددا دعم تركيا لجهود بلادنا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحرصها على تكثيف التعاون في كافة المجالات لاسيما من خلال حث رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك على استكشاف فرص التعاون والشراكة مع تونس كوجهة اقتصادية واعدة في المنطقة
وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين مشددا على ضرورة العمل على الاستثمار الأمثل لروابط الأخوة والعلاقات المتميزة بين تونس وتركيا وترجمتها إلى تعاون مثمر ومتنوع يراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل طرف. كما أكد أهمية مواصلة التشاور وتكثيف نسق الزيارات لتبادل وجهات النظر حول أبرز المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مبرزا في هذا الخصوص أهمية انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في اقرب الآجال