وزير الثقافة في نجدة المركز الثقافي الخاص : سيني فوغ

استقبل وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح اليوم الخميس 16 فيفري 2017 المخرج التونسي المنصف ذويب مدير المركز الثقافي الخاص « سيني فوغ » لمتابعة الوضعية المالية الصعبة للفضاء وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الهيكلية واللوجيستي
ومن جانبه، شدّد الوزير على ضرورة مراجعة آليات الدعم ومعايير تقديم الاعتمادات والمنح المخصصة للفضاءات الخاصة باعتبار أن هذه الهياكل تمثّل طرفا إستراتيجيا في إدارة الشأن الثقافي الوطني والجهوي والمحلي
كما تطرّق الحضور إلى أهمية التفكير في إيجاد نموذج اقتصادي ناجح للفضاءات الثقافية الخاصة واعتماد الشراكة وعقود برامج حسب الأهداف بين الجانبين العام والخاص لإيجاد إمكانية تمويل مشاريع تتماشى مع برامج الوزارة وسياستها الثقافية من جهة ومع إحتياجات هذه الفضاءات والجماهير التي ترتادها من جهة أخرى
المصدر : وزارة الثقافة