وزير التجارة والاستثمار السعودي على رأس وفد هام في مقرالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

على هامش ملتقى الأعمال التونسي السعودي، انعقدت صباح يوم السبت 30 سبتمبر بمقر الاتحاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية
كما انعقدت جلسة عمل ثانية جمعت السيد سمير ماجول والسيد عمر الباهي وزير التجارة بالوزير السعودي. وتناولت الجلستان العلاقات الاقتصادية الثنائية. وحضر الجلستان عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والوفد المرافق للوزير السعودي
وانعقد المنتدى الاقتصادي التونسي السعودي بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا
وتم هذا المنتدى الاقتصادي على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى تونس للمشاركة في أشغال القمة العربية التي تحتضنها بلادنا