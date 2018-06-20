شدّد اليوم الأربعاء 20 جوان وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي على أنه لم تحصل أي محاولة انقلاب في تونس من 2011 إلى اليوم
وقال عبد الكريم الزبيدي في تصريح لإذاعة شمس .أف .أم : ما عناش انقلابات في تونس…هذه نمامة يتم استعمالها في كل مرة إمّا للاصطياد في المياه العكرة أو تطبيقا للمثل الشعبي خانها ذراعها قالت مسحورة
وأكد الزبيدي على أن كل القيادات في المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية تلقوا تكوينهم في الأكاديمية العسكرية وبالتالي العقيدة العسكرية وعقيدة الجمهورية راسخة لدى هذه القيادات
ودعا الوزير خلال تدشين المعرض الوثائقي حول القوات المسلحة بمدينة الثقافة بتونس، إلى ضرورة الحفاظ على المؤسستين الأمنية والعسكرية، معتبرا مثل هذه الأخبار غير جيدة لاستقرار البلاد وخاصة أن تونس على أبواب موسم سياحي
وصرّح قائلا : لسنا في حاجة لمثل هذه الإداعاءات…هذه أساطير الأولين
وعن الأطراف التي تقف وراء خبر محاولة الانقلاب في تونس، أوضح الزبيدي أن الموضع يرجع بالنظر إلى الدولة في أعلى مستوياتها
وطمأن وزير الدفاع التونسيين، مبينا أنه لا يوجد أي داعي للشعور بالخوف أوللتشكيك في المؤسسة الأمنية والعسكرية
وزيرالدفاع الوطني يؤكد : ما عَنّاش انقلابات في تونس
شدّد اليوم الأربعاء 20 جوان وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي على أنه لم تحصل أي محاولة انقلاب في تونس من 2011 إلى اليوم