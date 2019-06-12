وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يعقدون اجتماعاً تشاورياً حول ليبيا في تونس

يعقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم الأربعاء بتونس، اجتماعاً تشاورياً حول ليبيا، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا
وأوضح بيان للخارجية التونسية أمس الثلاثاء، أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيبحثون خلال الاجتماع السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في ليبيا واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة
ويبحث وزراء خارجية الدول الثلاث خلال الاجتماع، السبل الكفيلة بوقف الاقتتال الدائر في هذا البلد الشقيق، واستئناف المسار السياسي الجاري تحت رعاية الامم المتحدة، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع منذ بداية شهر أفريل المنقضي واستمرار المواجهات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس
وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة للدول الثلاث لدراسة وتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية ومناقشة الخطوات المطلوبة لتشجيع الأطراف الليبية للعودة إلى طاولة المفاوضات
وكان وزراء خارجية الدول الثلاث عقدوا إلى حد الآن ستة (6) اجتماعات في كل من تونس والجزائر ومصر، تنفيذا « لإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا » الصادر بتونس يوم 20 فيفري 2017
جدير بالذكر أن إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي جاء تجسيدا لمبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتسوية الأزمة الليبية، أكد بالخصوص على تحقيق المصالحة الشاملة في هذا البلد والحفاظ على سيادته ووحدته الترابية والتمسك بالحلّ السياسي ورفض أي حلّ عسكري وأي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي
وأشار حافظ إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير في الخامس من مارس الماضي
وكالة الأنباء الليبية و وزارة الشؤون الخارجية التونسية