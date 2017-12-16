وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يعقدون اجتماعهم التنسيقي الرابع حول ليبيا يوم 17 ديسمبر 2017 بتونس

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري غدا الأحد إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يعقد دوريا بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري سيشارك في الاجتماع لعرض وبحث آخر مستجدات الشأن الليبي في إطار آلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، استكمالا للمباحثات الدورية ما بين الوزراء وآخرها والتي جرت في الـ15 من نوفمبر الماضي في القاهرة. وأضاف أن الاجتماعات ستتناول بصفة خاصة المسار السياسي والوضع الأمني في ليبيا
وأوضح أبو زيد أن المشاركة الدورية لمصر في اجتماعات دول الجوار الثلاث هو انعكاس للاهتمام الخاص الذي توليه القاهرة لدعم كل جهد يستهدف استقرار ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ الاتفاق السياسي. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت هام وبالغ الحساسية، يتم خلاله تكثيف جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية
وأصدرت اليوم وزارة الشؤون الخارجية التونسية البيان أسفله
بدعوة من وزير الشؤون الخارجية خميس الجينهاوي، تحتضن تونس الأحد 17 ديسمبر 2017، الاجتماع التنسيقي الرابع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، في إطار متابعة مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للتسوية الشاملة في ليبيا
وسيخصص الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث المنعقد بالقاهرة في 15 نوفمبر الفارط ، لبحث آخر مستجدات الملف الليبي وآفاق الحل السياسي الشامل، ومتابعة المبادئ التي تم اعتمادها في إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا الموقع في 20 فيفري 2017، والاجتماعات التي تلته بكل من الجزائر ونيويورك والقاهرة
وسيكون هذا الاجتماع مناسبة لتحديد خطة التحرك على المستوى الثلاثي للمرحلة القادمة وآلياتها، لدعم خطة منظمة الأمم المتحدة للحل في ليبيا، وإسنادها ومرافقتها مع الأطراف الليبية المعنية لانجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في أحسن الآجال بما يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.
كما سيمثل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية منذ اجتماع القاهرة لدفعها نحو حل توافقي للأزمة الليبية