وزارة النقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تتأسفان

شهد قطار الضاحية الجنوبية صباح اليوم حادثة تمثلت في سيره دون سائق لعدة كليومترات انطلاقا من محطة الزهراء الى فندق الجديد على مستوى الخط عدد 5 وهو ما تسبب في حالة من الخوف في صفوف المسافرين. وعليه تؤكد وزارة النقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فتح تحقيق في الإبان لمعرفة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية اللازمة لتلافي وقوع الأضرار المادية والبشرية على غرار حماية التقاطعات، تحويل مسار القطار بالتنسيق مع رؤساء المحطات من المستودع الى الخط رقم 5، دعوة فرق الحماية المدنية. هذا وقد تبين مبدئيا تعمد نزول سائق القطار دون اتخاذه للإجراءات التقنية اللازمة لايقاف القطار نهائيا والتثبت من وجود أي خلل فيه وهو ما يطرح فرضية التقصير الذي تم الاذن بفتح تحقيق في شانه وفي حال تاكده سيتم إحالة الملف على القضاء لتحمل كل طرف مسؤوليته. وتتأسف وزارة النقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على وقوع هذا الحادث الذي يعد الأول من نوعه على خط الأحواز
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الصورة : خلية المتابعة تستقبل المسافرين الذين كانوا على متن القطار المذكور