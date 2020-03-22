وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد المصابين بالكورونا ليبلغ 75 حالة مؤكدة

تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد بتونس
أعلنت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الأحد 22 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في تونس بعد صدور نتائج 132 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 15 نتيجة إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 75 حالة مؤكدة (54 حالة وافدة، 21 حالة عدوى محلية) تتوزع كآلاتي
خمسة عشر(15) حالة في ولاية أريانة 10 حالات منها وافدة إضافة إلى 5 حالات عدوى محلية.
حالتان (02) حالة في ولاية القيروان إحداها وافدة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.
حالة وافدة واحدة (1) في ولاية قفصة تماثلت للشفاء
ثلاث (03) حالة في ولاية المهدية إحداها وافدة إضافة إلى حالتي عدوى محلية.
اثنان و عشرون (22) حالة في ولاية تونس 14 حالة منها وافدة إضافة إلى 8 حالات عدوى محلية.
حالتان (02) حالة في ولاية بنزرت إحداها وافدة (غادرت تونس) إضافة إلى حالة عدوى محليّة.
خمس (05) حالة في ولاية تطاوين 4 حالات منها وافدة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.
خمس(05) حالة في ولاية سوسة وافدة.
خمس(5) حالة في ولاية المنستير 4 حالات منها وافدة إضافة إلى حالة عدوى محليّة.
خمس(05) حالة في ولاية بن عروس 3 حالات منها وافدة إضافة إلى حالتي عدوى محليّة.
ثلاث(03) حالة في ولاية مدنين وافدة.
حالة واحدة (1) في ولاية نابل وافدة
أربع (04) حالة في ولاية صفاقس وافدة.
حالة واحدة (1) حالة في ولاية قابس وافدة.
حالة واحدة (01) حالة في ولاية قبلي وافدة.
وقد بلغ عدد الوفيّات 03 : 1 سوسة، 1 صفاقس، 1 تونس
كما تعلم وزارة الصحة أنّه في إطار المتابعة الحينيّة للحالات المشبوهة وقع إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 12395 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 4753 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.
هذا، وتؤكّد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد
المصدر : وزارة الصحة