وزارة الصحة تعلن أن العدد الجملي للمصابين بفيروس الكورونا أصبح 114 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا بتونس
تسجيل 25 حالة جديدة
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 23 مارس 2020، تم تسجيل 25 حالة إصابة جديدة من مجموع 138 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 114 حالة مؤكدة (75 حالة وافدة و39 حالة عدوى محلية) من بين 1225 تحليلا جمليا، تتوزّع على 17 ولاية كالآتي
تونس (32)، أريانة (22)، بن عروس (12)، مدنين (06)، تطاوين (06)، سوسة (06)، المنستير (07)، صفاقس (05)، المهدية (03)، القيروان (02)، بنزرت (03)، و( 01 ) نابل (01)، قفصة (01)، قابس (01)، قبلي (05)، منوبة (01)، زغوان : (01
شفاء: 01 حالة
عدد الحالات التي تم إيواؤها بالمستشفى: 11
عدد الوفيات: 03 : 01 صفاقس و01 سوسة و01 بأريانة
ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية
هذا، وتؤكّد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد