وزارة الصحة تؤكد تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلن عبد اللطيف المكي وزير الصحّة اليوم الاربعاء 25 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة عن تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في تونس بعد صدور نتائج 229 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 59 نتيجة إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 173 حالة مؤكدة تتوزع على 17 ولاية كالآتي
تونس (47)، أريانة (31)، بن عروس (17)، مدنين (12)، تطاوين (06)، سوسة (13)، المنستير (13)، صفاقس (07)، قبلي (05)، بنزرت (04)، قابس (04)، منوبة (03)، المهدية (03)، القيروان (02)، نابل (02)، زغوان (02)، قفصة (01)، الكاف : 01
– عدد حالات الشفاء: 01 حالة
– عدد الوفيات: 05 (01 صفاقس، 01 سوسة، 01 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية
كما تعلم وزارة الصحّة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 17557 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 6120 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و11437 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية
هذا، وتؤكّد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد