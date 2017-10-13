لقد لوحظ في الآونة الأخيرة تعمد عديد صفحات التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » تحت غطاء أسماء مستعارة أحيانا و بأسماء شخصية أحيانا أخرى، استهداف الوزارة وموظفيها و إطاراتها المسجدية، والمس من كرامتهم بالتعرض إلى معطياتهم الشخصية والعائلية وكذلك بسط مواضيع تهم سير عمل الوزارة مما يعتبر ثلبا و تجريحا موجبا للمؤاخذة وبما لا علاقة له بحرية التعبير التي تحترمها و تؤكد عدم النيل منها
لذا تقرر إتباع كافة السبل القانونية لوضع حدّ لمثل هذه الظاهرة المتفاقمة والتعرف إلى أصحابها واتخاذ الإجراءات الملائمة إخلالا بواجب التحفظ في صورة علاقة هذه الصفحات بمنظوري الوزارة
هذا، وتؤكد الوزارة أنّ أبوابها مفتوحة للاستماع لجميع الآراء و تلقّي المقترحات التي يراها أصحابها من داخل الوزارة و خارجها والشكاوى المختلفة بأنواعها قصد مناقشتها و تبين مدى صحتها من خلال الأطر القانونية الشرعية بما يجعلهم في غنى عن توخّي مثل هذه السبل التي تربك العمل المضموني الذي يهدف إلى الرقي بالخطاب الديني وجودة الخدمات خدمة للصالح العام و لما فيه خير بلادنا العزيزة
وزارة الشؤون الدينية تقاضي صفحات « فايسبوكية » تستهدف الوزارة وموظفيها و إطاراتها المسجدية
لقد لوحظ في الآونة الأخيرة تعمد عديد صفحات التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » تحت غطاء أسماء مستعارة أحيانا و بأسماء شخصية أحيانا أخرى، استهداف الوزارة وموظفيها و إطاراتها المسجدية، والمس من كرامتهم بالتعرض إلى معطياتهم الشخصية والعائلية وكذلك بسط مواضيع تهم سير عمل الوزارة مما يعتبر ثلبا و تجريحا موجبا للمؤاخذة وبما لا علاقة له بحرية التعبير التي تحترمها و تؤكد عدم النيل منها