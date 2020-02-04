أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إحداث صندوق لينا بن مهني لدعم المشاريع الثقافية الشبابية ». تكريما لروح لينا وما حملته من إيمان وعزم وصدق في إعلاء صوت الشباب الكادح المؤمن بثقافة العمل والابتكار والخلق والإصرار والتحدي.. وحتى تبقى لينا حاضرة بيننا حضور الأفكار والجمال
هذا الصندوق يسعى لدعم المبادرات الشبابية لمن هم دون سن الأربعين سنة، وتنمية قدراتهم من خلال تشجيعهم على التفكير والإبداع وإطلاق روح المبادرة وتبني المشاريع الريادية والخلاقة والإبداعية. ويحاول إيجاد مقاربات إستراتيجية جديدة لإعادة هيكلة طريقة العمل صلب وزارة الشؤون الثقافية فيما يخص مسألة التمويل العمومي الموجه لأصحاب الأفكار والباعثين الشبان وتوجيه اهتمامهم أكثر نحو الاستثمار في الصناعات الإبداعية والثقافية بأنواعها باعتبارها أحد أبرز حلقات التواصل مع الشباب التونسي الخلاق
كما أن هذا الصندوق سيوحد كل المطالب وسيشمل كل الاختصاصات الثقافية والحرفية والصناعات الابداعية والاقتصاد الثقافي الرقمي، وستقوم الوزارة بعقد ندوة صحفية للتعريف أكثر بالصندوق وكيفية الإستفادة منه في كل الاختصاصات الثقافية
وزارة الشؤون الثقافية تحدث صندوق لينا بن مهني لدعم المشاريع الثقافية الشبابية
أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين إحداث صندوق لينا بن مهني لدعم المشاريع الثقافية الشبابية ». تكريما لروح لينا وما حملته من إيمان وعزم وصدق في إعلاء صوت الشباب الكادح المؤمن بثقافة العمل والابتكار والخلق والإصرار والتحدي.. وحتى تبقى لينا حاضرة بيننا حضور الأفكار والجمال