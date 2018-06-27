وزارة السياحة والصناعات التقليدية تؤكد كذب قائد الطائرة الشاذ وقلة تربيته

حول ما يروّج على وسائل التواصل الإجتماعي عن تسبّب وفد من وزارة السياحة والصناعات التقليدية في تأخّر رحلة الخطوط التونسية نحو بلغراد بحوالي 50 دقيقة, يهمّ وزارة السياحة والصناعات التقليدية توضيح النقاط التالية
الوفد الرسمي المتّجه نحو صربيا لإمضاء اتفاقية وزارية حول التكوين في المجال السياحي أتمم جميع الإجراءات للسفر وكان في الطائرة حوالي 20 دقيقة قبل الإقلاع , مع هذا فقد تعمّد قائد الطائرة بإستعمال مكبّر الصوت التهجّم على وزارة السياحة والصناعات التقليدية متّهما إيّاها بتعطيل الرحلة : رغم تواجد جميع أفراد الوفد في الطائرة حينها
وقد تبيّن بعد دقائق أن المسافرين المنتظر قدومهم كانوا 9 أفراد من السياح القصّر (أقل من 18 سنة) وبعض المسجّلين بقائمة الإنتظار
ولم يكتف قائد الطائرة بهذا الحدّ, بل تعمّد الإساءة للوزارة ولأحد أفراد الوفد الرسمي, ممّا أجبر الوفد على مغادرة الطائرة
هذا, وتشدّد وزارة السياحة والصناعات التقليدية على أن مثل هذه التصرفات تعتبر تصرّفات شاذّة ولا تمثّل الناقلة الوطنية