وزارة الداخلية تكذب تصريحات رئيس حزب « الكلب » نبيل القروي

تبعا لما جاء بتصريحات السيد « نبيل القروي » أثناء مشاركته في برنامج « تونس اليوم » على قناة الحوار التونسي بتاريخ 02 أوت 2019 والتي أفاد فيها وأن وحدات الحرس الوطني أعاقت نشاط جمعيته الخيرية مما منعه من تقديم 60 ألف وجبة إفطار من بين 100 ألف، إضافة إلى إزالتها للطاولات المعدّة لتقديم موائد الإفطار
يهم وزارة الداخلية أن تنفي ما ورد بهذه التصريحات وتؤكد وأن كل وحدات قوات الأمن الداخلي بما في ذلك التابعة منها لسلك الحرس الوطني تعمل في كنف الحياد وعلى نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وتشير إلى أنها تعمل دائما على تقديم التسهيلات لكافة الأطراف بمناسبة الأنشطة الخيرية والجمعياتية متى تم التنسيق معها ومع السلط الجهوية بصفة مسبقة وذلك في إطار القانون والتراتيب الجاري بها العمل خاصة في المناطق الخاضعة لإجراءات وترتيبات أمنية استثنائية كما تدعو إلى النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات الحزبية حتى تتفرغ للقيام بمهامها الوطنية لاسيما في هذا الظرف الحساس والبلاد تستعد لمحطات انتخابية هامة
بلاغ توضيحي