وزارة الداخلية تكذب ادعاءات حافظ قائد السبسي

يهم حركة نداء تونس إعلام الرأي العام الوطني أنه وعلى هامش الاجتماع المنعقد أمس بمقر الحزب مع أعضاء الحكومة المنتمين لنداء تونس تقدم أعوان أمن بالزي المدني لحارس المقر طالبين منه مدهم بقائمة الوزراء الحاضرين بالاجتماع وأسماء الحضور، وإن حركة نداء تونس بعد تأكدها من الحادثة تعبر عن استنكارها الشديد لمثل هذه الممارسات وتدعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع وردع هذه التجاوزات الخطيرة المتناقضة مع أسس الحريات العامة ومناخ الانتقال الديمقراطي
تونس في 04 سبتمبر 2018
عن حركة نداء تونس
المدير التنفيذي
حافظ قائد السبسي
بـــــــيان
في إطار ما تمّ ترويجه من أخبار بخصوص استفسار أعوان أمن عن أسماء الوزراء الحاضرين في إجتماع حزبي بمقر حركة نداء تونس يوم 03 سبتمبر 2018
تُذكّر وزارة الداخلية أن جميع مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته
كما تدعو إلى عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثر سلبا على خدمتها للصالح العام
وإن لوحظ أي تواجد أمني فهو يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي