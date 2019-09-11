وزارة الداخلية تقول إن التحويرات والتعيينات التي شملت قيادات أمنية ليس لها علاقة بالحملات الإنتخابية

على إثر تداول عديد المواقع الإلكترونية لخبر مفاده أنه تم إدخال عدد من التحويرات والتعيينات بوزارة الداخلية على مستوى عدد من مديري الإدارات ومديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني بدعوة أنها شملت الأقاليم والمناطق التي شهدت إحتجاجات تزامنت مع تنظيم الحملات الإنتخابية لبعض المترشحين للإنتخابات الرئاسية
يهم وزارة الداخلية أن توضح أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأن هذه النقل جاءت في إطار الحركات الدورية الروتينية السنوية بغاية تفعيل العمل الأمني بهذه المناطق كما تؤكد أنها تندرج في إطار الحركات الدورية بكل الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية والمبنية أساسا على تقييم موضوعي ودوري لأداء مختلف الهياكل
هذا وتجدر الإشارة إلى أن حركة النقل هذه تم إعدادها قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية، علما وأن هذه التحويرات ليست بالجديدة ولم تقتصر على ظرف دون آخر وهو ما يفند إرتباطها بأي طرف أو أي مناسبة كانت