وزارة الداخلية تعلم أنه تمّ القبض على قاتل السائح الفرنسي بجرزونة

في إطار متابعة الاعتداء الذي أقدم عليه شخص صبيحة يوم 14 أكتوبر 2019 بمدينة جرزونة والذي أسفر عن وفاة مواطن فرنسي إضافة إلى جرح عسكري، تُعلم وزارة الداخلية وأنّه تمّ صباح اليوم 15 أكتوبر 2019 في حدود السّاعة 06.15 القبض على المعتدي بعد نصب كمين محكم له، حيث تمكّنت منه العناصر الأمنية عندما كان يحاول التّسلل إلى مقرّ سكناه وحجز آلة الجريمة (سكّين) وحقيبة أدباش، هذا وقد تمّت إحالته على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التّراب الوطني بالإدارة العامة للامن الوطني لمواصلة الأبحاث في شأنه
وزارة الداخلية