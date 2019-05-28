وزارة الداخلية تطلب الإبلاغ الفوري والأكيد عن 4 عناصرإرهابية

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى الابلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية
1) « أسامة بن حسين بن مبروك الخزري » تونسي مولود في 27 أفريل 1992، اسم الأم « هندة بنت الشريف »، قاطن حي البغدادي بن حسين جندوبة (صورة مرفقة).
2) « أشرف بن فتحي بن مبروك القيزاني » مولود في 05 أكتوبر 1991، قاطن القوازين الدهماني الكاف: صورة مرفقة
3) « محمد أمين محكوكة « ، الكنية « أبو أيمن الوهراني »، جزائري الجنسية
4) « خليل بن عمار بن عثمان المنصوري »، الكنية « أبو مسلم القصريني »، تونسي، مولود في 24 ماي 1991، اسم الأم « جمعة السلوقي »، قاطن الكامور حاسي الفريد القصرين
عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية
الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11
الرقم: 71.335.000
الرقم: 193 الحرس وطني
الرقم: 197 الأمن الوطني
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية