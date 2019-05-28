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وزارة الداخلية تطلب الإبلاغ الفوري والأكيد عن 4 عناصرإرهابية

وزارة الداخلية تطلب الإبلاغ الفوري والأكيد عن 4 عناصرإرهابية

سياسة, عربي | 28/05/2019 |

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى الابلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية

1) « أسامة بن حسين بن مبروك الخزري » تونسي مولود في 27 أفريل 1992، اسم الأم « هندة بنت الشريف »، قاطن حي البغدادي بن حسين جندوبة (صورة مرفقة).

2) « أشرف بن فتحي بن مبروك القيزاني » مولود في 05 أكتوبر 1991، قاطن القوازين الدهماني الكاف: صورة مرفقة

3) « محمد أمين محكوكة « ، الكنية « أبو أيمن الوهراني »، جزائري الجنسية

4) « خليل بن عمار بن عثمان المنصوري »، الكنية « أبو مسلم القصريني »، تونسي، مولود في 24 ماي 1991، اسم الأم « جمعة السلوقي »، قاطن الكامور حاسي الفريد القصرين

عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية

الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11

الرقم: 71.335.000

الرقم: 193 الحرس وطني

الرقم: 197 الأمن الوطني

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية

 

 

 