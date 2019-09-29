وزارة الداخلية تصرّ على التستّرعلى الجهاز السري الإرهابي النهضاوي

وثيقتان تسترت عليهما وزارة الداخلية ولكنها
1) اعترفت بوجود الأولى التي تخص الحاج البراهمي رحمه الله وأقامت الدنيا ولم تقعدها تفتيشا عن الذي سربها في حين أن المشكلة في التستر عن اغتيال مواطن
2) وأنكرت وجود الثانية التي تخص جريمة الاعتداء الإرهابي على متحف باردو وهي التي وجدها المحامون في غرفة أنكرت الوزارة وجودها.
قارنوا بين الوثيقتين وما جاء في تكذيب الوزارة واحكموا بأنفسكم من الصادق ومن الكاذب
أنس الشابي
أنكرت وزارة الداخلية وجود الغرفة السوداء التي تحوي الوثائق التي تدين حركة النهضة الإخوانية ثم ثبت وجودها و حجزها قضائيا ، وهاهي اليوم تواصل المغالطة وتكتفي بالقول ويل للمصلين مهملة / الذين هم عن صلاتهم ساهون
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أرسلت وثيقة تنبه إلى إمكانية اغتيال الحاج البراهمي غير أنه وقع التستر عليها حدث ذلك لما كان علي العريض رئيس حكومة تدعي أنها بصدد مواجهة الإرهاب ولكن شتان بين من يواجه وبين من يدعو إلىمحاورة الإرهابين تأملوا حتى تفهموا المستنقع الذي نحن فيه