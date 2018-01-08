وزارة الداخلية تصحّح خبر وفاة المحتجّ المُخرِّب بجهة طبربة

خلافا لما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال هذه الليلة 08 جانفي 2018 بخصوص وفاة شخص بجهة طبربة من ولاية منوبة نتيجة دهسه من طرف سيارة أمنية
تُعلم وزارة الداخلية أن القسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بطبربة تولى قبول شخص من مواليد 1972 حيث أكد الطاقم الطبي بالمستشفى المذكور أن المعني في حالة غير طبيعية ويعاني من مرض مزمن (ضيق التنفس) ولا يحمل أية آثار عنف أو دهس ومنه تم نقله إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة، ورغم تقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنه توفي هناك
وقد تمت إحالته على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة
العنوان : التحرير