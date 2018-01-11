وزارة الداخلية : تراجع ملحوظ في منسوب الاعمال التخريبية بكامل مناطق البلاد

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشبياني أنه تم تسجيل تراجع ملحوظ في منسوب الاعمال التخريبية بكامل مناطق البلاد في الليلة الماضية، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ بـ 328 شخصا منذ تاريخ انطلاق اعمال الشغب والتخريب الى غاية الليلة الفارطة
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن هذه الايقافات قامت بها الوحدات الامنية بمختلف اسلاكها بكامل البلاد بعد مراجعة النيابة العمومية، موضحا أنه يجري الان التحري مع 32 شخصا اخرا، الى جانب قيام الوحدات الامنية بمداهمات على ضوء التحريات التي يتم التوصل اليها لايقاف العديد من المورطين في اعمال السرقة والنهب.
وبيّن أنه تم تسجيل إصابة 21 عون أمن، الى جانب الاضرار بـ 10 سيارات امنية نتيجة رشقها بالحجارة
وفي تالة بولاية القصرين، أكد الشيباني أنه تم حرق مقر الامن الوطني بعد ان تم اخلائه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قوات الامن تقوم باجراء الاخلاء بهدف تجنب الاحتكاك والتصادم مع العناصر التي تقوم بهذه الاعتداءات
كما تم في المهدية حسب المصدر نفسه، حرق حافلة نقل مزدوجة تابعة لشركة النقل بالساحل في مفترق مدينة شربان (ولاية المهدية) كما تعرض مواطنون في بن عروس لعملية سلب دراجتين ناريتين تحت طائلة التهديد باستعمال العنف وباسلحة بيضاء (براكاج) الى جانب محاولة بعض العناصر اقتحام مغازة بجهة الزهراء وتصدي الوحدات الامنية لهم .
وبالنسبة لأعمال الشغب والتخريب التي جدت بنفزة خلال الليلة الفاصلة بين 9 و10 جانفي الجاري، أوضح الشيباني انه تم حرق المستودع البلدي وبلدية المكان واقتحام مركز الامن الوطني بالمنطقة وسرقة حاسوبين اثنين منها الى جانب حرق سيارة تابعة للمركز و سيارة اخرى تابعة لمركز الشرطة البلدية، مشيرا في هذا الاطار الى ان مصلحة التوقي من الارهاب باقليم الحرس الوطني بباجة تمكنت من ايقاف عنصرين تكفيريين اثنين مورطين في عملية الحرق والاحتفاظ بهما بعد مراجعة النيابة العمومية، احدهما صادر في شانه قرار بالاقامة الجبرية
وحول عملية استهداف بيت الصلاة بمعبد يهودي بجربة بزجاجة حارقة، افاد الناطق الرسمي ان التحريات جارية مع مجموعة من الاشخاص تحوم حولهم شبهة التورط في هذه العملية جميعهم في حالة سراح وأنه لم تتم الى حد الان اي ايقافات، مؤكدا ان ذلك يتم بالتنسيق مع النيابة العمومية