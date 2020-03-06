وزارة الداخلية تؤكد استشهاد الملازم أوّل « توفيق محمّد الميساوي » في العملية الإرهابية

تُعلم وزارة الدّاخلية عن قيام نفريْن يوم الجمعة 6 مارس 2020 على السّاعة 11:00 صباحا باستهداف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما
وقد أسفرت هذه العمليّة عن مصرع الإرهابيّيْن وإصابة 05 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة
هذا، ويتابع المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصّباح تطوّرات هذه العمليّة
وقد وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّة مخاطر محتملة
وستقوم وزارة الدّاخليّة بمدّ الرّأي العامّ بكلّ المستجدّات في الإبّان
بلاغ محيّن
في إطار تحيين المعطيات المتعلّقة بالعمليّة الإرهابيّة الغادرة، تُعلم وزارة الدّاخليّة الرّأي العامّ باستشهاد بطل من أبطال قوّات الأمن الدّاخلي الشّهيد الملازم أوّل « توفيق محمّد الميساوي » تغمّده اللّه برحمته الواسعة وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه وكافّة منتسبي المؤسّسة الأمنيّة جميل الصّبر والسّلوان.