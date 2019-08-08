وزارة الداخلية تؤكد أن الإخواني عبد العزيز الدغسني مطلوب إلى العدالة

على إثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مداهمة عناصر أمنية لمنزل المواطن « عبد العزيز الدغسني »، تجدر الإشارة إلى أن دورية أمنية تحولت يوم 07 أوت 2019 بناءً على تعليمات النيابة العمومية وخلال التوقيت الإداري إلى منزل زوجة المعنى بجهة أريانة لتبليغه وبصفة قانونية استدعاءً للحضور لسماعه على خلفية قضية عدلية، حيث أفادت زوجته بتعذر تبليغه الاستدعاء باعتبارها منفصلة عنه وتجهل مقر إقامته
وفي ذات السياق، يهمّ وزارة الداخلية أن توضح وأن المداهمة التي تمت بذات التاريخ وبمرجع نظر ولاية بنعروس تتعلّق بالبحث عن متهم متورّط في قضية أخرى لا علاقة لها بالقضية التي تم استدعاء المواطن « عبد العزيز الدغسني » على خلفيتها، إذ تتعلّق بمحاولة قتل تضرر فيها ناظر مستشفى محمود الماطري بأريانة
بلاغ وزارة الداخلية