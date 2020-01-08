وزارة الداخلية تؤكد أن أسلحة تركية بصدد المرور عبر تونس إلى ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها صادرت كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من تركيا باتجاه ليبيا
أوضح الناطق الرسمي باسم وزراة الداخلية خالد الحيوني اليوم الأربعاء 8 جانفي ، أنّ كمية الأسلحة التي تمّ حجزها في الجنوب وتحديدا بمنطقة بني خداش التابعة لولاية مدنين يوم أمس، قادمة من تركيا وانها كانت متجهة نحو ليبيا وانه تم تمريرها عبر تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين
وأفاد الحيوني في تصريح لبرنامج “الماتينال” على إذاعة « شمس أف أم » بأنّه تمّ القبض على 5 أشخاص قال انهم : ينتمون الى عصابات تنشط في مجال التهريب”، مضيفا أنّه تم “ضبط الأسلحة المهربة على متن وسيلة نقل في بني خداش في الليلة الفاصلة بين 4 و5 جانفي 2020
يُذكرُ أنّ الأسلحة التي تم حجزها تتمثل في 35 بندقية اقتحام ومبالغ مالية هامة من العملة الصعبة
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت أمس الثلاثاء، رفض أي تدخل أجنبي في ليبيا بما فيه التدخل التركي
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة رشيدة النيفر إن : الرئيس التركي طلب أن تكون تونس أرض عبور لتدخله في ليبيا لكن تونس ترفض بشكل قاطع استخدام أراضيها من قبل أي طرف للتدخل في الصراع الليبي