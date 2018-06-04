وزارة الخارجية تعبر عن استغرابها الشديد لتصريحات وزير الداخلية الإيطالي بخصوص ملف الهجرة

إثر التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سلفيني أمس الأحد بصقلية، والتي أشار فيها إلى أن « تونس، البلد الحرّ والديمقراطي لا يرسل الى إيطاليا أناسا شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة ارادية مساجين سابقين »، تمّ اليوم الاثنين 4 جوان 2018، قبول السفير الإيطالي في تونس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لإبلاغه استغراب تونس الشديد من مثل هذه التصريحات التي لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم المام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة
كما تمّ بالمناسبة تأكيد حرص بلادنا على التواصل مع الحكومة الايطالية الجديدة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية القائمة بين البلدين
وإثر هذا اللقاء اتصل الدبلوماسي الإيطالي ليؤكد أن وزير الداخلية الإيطالي كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها وأنه حريص على دعم التعاون مع بلادنا في مجالات اختصاصه
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية التونسية