وزارة التربية تعلم أنه تم صرف المنح لفائدة كافة المدرسين بالتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي

أعلنت وزارة التربية، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف المنح المخولة لفائدة كافة المدرسين بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وهي منحة العمل الدوري لفائدة مدرسي الإعدادي والثانوي، ومنحة الريف لفائدة مدرسي الابتدائي، ومنحة الإنتاج لفائدة كافة المدرسين، وكذلك منحة الساعات الإضافية لفائدة كافة المدرسين، مع العلم أن الوزارة قامت بتحويل الاعتمادات لفائدة بعض المندوبيات التي تأخرت في صرف هذه المنحة الخاصة بالثلاثي الثالث
وجاء في نفس البلاغ أنه تم إعطاء الإذن للمندوبيات الجهوية لصرف منحة مستلزمات العودة المدرسية، وتم، بخصوص منحة الامتحانات الوطنية، خلاص كل الأعوان والمدرسين المتدخلين بمراكز الإصلاح ومراكز التجميع والتوزيع في الإبان، وتم، بالنسبة للمراقبين، توزيع الاعتمادات اللازمة على المندوبيات قصد خلاص مستحقاتهم في أسرع الآجال .وأفاد بلاغ الوزارة كذلك بأنه تم التنفيذ المالي لجميع الترقيات الاستثنائية لفائدة كافة إطار التدريس