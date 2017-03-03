ورشة لإصلاح الجرّارات الفلاحيّة تحوَّلتْ إلى وَكْرٍ إرهابي بالمكنين

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة ولاية المنستير من تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من أربعة عناصر تنشط بين مدينتي المكنين ولاية المنستير والمحرس ولاية صفاقس على علاقة بعنصر تكفيري مقيم بالخارج
هذا وقد ألقت الفرقة المذكورة في البداية القبض على عنصرين من أفراد الخليّة تتراوح أعمارهما بين 30 و36 سنة بمعتمديّة المكنين وبالتحرّي معهما تبيّن أنهما يتواصلان عبر تطبيقة « تيليغرام » للإفلات من المراقبة الأمنيّة، كما اعترف أحدهما بأنه يتواصل مع عنصر تكفيري أصيل معتمديّة المكنين مقيم بدولة عربيّة وقد كلفه هذا الأخير بإرسال حوالة بريديّة إلى عنصر مقيم بمعتمديّة المحرس ولاية صفاقس (عمره 29 سنة أمكن التعرّف عليه وإلقاء القبض عليه)، كما تمّ إلقاء القبض على عنصر رابع (عمره 32 سنة) يتولى إلقاء الدّروس على مجموعة داخل ورشة لإصلاح الجرّارات الفلاحيّة بمدينة المكنين
بمراجعة النيابة العموميّة ببنزرت أذنت بالإحتفاظ بجميع أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي » وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب