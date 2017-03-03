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ورشة لإصلاح الجرّارات الفلاحيّة تحوَّلتْ إلى وَكْرٍ إرهابي بالمكنين

ورشة لإصلاح الجرّارات الفلاحيّة تحوَّلتْ إلى وَكْرٍ إرهابي بالمكنين

سياسة, عربي | 03/03/2017 |
forces-de-la-garde-nationale-tunisie

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة ولاية المنستير من تفكيك خليّة تكفيريّة تتكوّن من أربعة عناصر تنشط بين مدينتي المكنين ولاية المنستير والمحرس ولاية forces-de-la-garde-nationale-tunisieصفاقس على علاقة بعنصر تكفيري مقيم بالخارج

هذا وقد ألقت الفرقة المذكورة في البداية القبض على عنصرين من أفراد الخليّة تتراوح أعمارهما بين 30 و36 سنة بمعتمديّة المكنين وبالتحرّي معهما تبيّن أنهما يتواصلان عبر تطبيقة « تيليغرام » للإفلات من المراقبة الأمنيّة، كما اعترف أحدهما بأنه يتواصل مع عنصر تكفيري أصيل معتمديّة المكنين مقيم بدولة عربيّة وقد كلفه هذا الأخير بإرسال حوالة بريديّة إلى عنصر مقيم بمعتمديّة المحرس ولاية صفاقس (عمره 29 سنة أمكن التعرّف عليه وإلقاء القبض عليه)، كما تمّ إلقاء القبض على عنصر رابع (عمره 32 سنة) يتولى إلقاء الدّروس على مجموعة داخل ورشة لإصلاح الجرّارات الفلاحيّة بمدينة المكنين

بمراجعة النيابة العموميّة ببنزرت أذنت بالإحتفاظ بجميع أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة في شأنهم موضوعها « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي » وإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب